Министр культуры и директор Большого театра навестили Сергея Филина

В Москве накануне министр культуры Владимир Мединский и директор Большого театра Анатолий Иксанов, чтобы навестили худрука балетной труппы ГАБТа Сергея Филина в 36-й городской больнице столицы. "АН" писали, что в пятницу вечером ему была успешно сделана операция, и накануне он был переведен из реанимации в обычную палату.

В субботу с Сергеем Филиным долго беседовали следователи, чтобы выяснить обстоятельства совершенного на него нападения. Основной версией преступления по-прежнему остается профессиональная деятельность худрука балета Большого театра, поэтому полицейские опрашивали и участников труппы.

Поиск злоумышленников осложняет то, что качество записи камеры наблюдения, на которой зафиксировано нападение, оказалось непригодным для опознания преступника. Сейчас следователи пытаются выяснить, кто вскрывал электронную почту Сергея Филина и неоднократно угрожал ему по телефону.

Сергей Филин - очень мужественный человек. Это в первую очередь подчеркивали и министр культуры, и директор Большого театра, делясь с журналистами своими впечатлениями от общения с художественным руководителем балетной труппы. Владимир Мединский и Анатолий Иксанов, по их признанию, были поражены тем, что Сергея Филина заботит не его собственное здоровье, а творческие вопросы - как его коллеги-артисты будут работать в его отсутствие над постановками, которые они репетировали в последнее время.

"99 % времени мы говорили о творческих планах, о новых премьерах Большого театра, о том, кто должен сейчас руководить в это тяжелое время труппой Большого театра. Это были не жалобы на жизнь, это был абсолютно профессиональный разговор, который меня, честно говоря, даже удивил по-человечески. Настолько Сергей сильный человек", - рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский, передает ТВЦ.

Медики уверены, что полная потеря зрения художественному руководителю балета Большого театра не грозит. Нет необходимости и в переводе Филина в ожоговый центр Бельгии, куда его первоначально планировалось отправить. Говорить же о том, когда Сергей Филин вернется к своей работе, можно будет лишь в начале февраля.

Напомним, поздно вечером в четверг, 17 января, худрук Большого театра выходил из своего автомобиля на стоянке неподалеку от своего дома на Троицкой улице. Филина окликнул неизвестный. Повернувшись, артист увидел человека в маске, который мгновенно плеснул ему в лицо кислоту. Пострадавший был в сознании доставлен в 36-ю городскую клиническую больницу с сильнейшими химическими ожогами III степени.

Ему предстоит еще несколько пластических операций и длительный восстановительный период.