Суд приговорил омича за оскорбление матом питерского полицейкого

В Санкт-Петербурге 27-летний омич Юрий Иванюк, работающий газоэлектросварщиком в ООО НПО "Мостовик, признан судом виновным в публичном оскорблении представителя власти в аэропорту "Пулково-1".

Собранные следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения ему обвинительного приговора.

Иванюк признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), сообщила в воскресенье пресс-служба СКР.

Следствием и судом установлено, что 15 апреля 2012 года Иванюк, находясь в здании аэровокзального комплекса аэропорта "Пулково-1" в состоянии алкогольного опьянения, "нарушал общественный порядок и выражался грубой нецензурной бранью", говорится в сообщении СКР. Сотрудники Санкт-Петербургского линейного отдела МВД РФ в аэропорту Пулково попытались доставить нарушителя в дежурную часть полиции.

В ответ Иванюк, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за свои деяния, "действуя умышленно и в присутствии свидетелей на территории аэровокзала, выражался в адрес полицейского грубой нецензурной бранью".

Мировой суд признал Иванюка виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 руб.