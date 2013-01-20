В Москве храмовый комплекс на Пятницком шоссе строят ударно

В Москве православный храмовый комплекс на Пятницком шоссе будет полностью сдан уже в июне. Накануне об этом сообщил Владимир Ресин, куратор столичной программы возведения в мегаполисе 200 новых храмов.

Сейчас на объекте завершены самые трудные работы: подведено тепло и все остальные коммуникации. Пока идет строительство, службы проходят во временной часовне, передает ТВЦ. Как сообщил Владимир Ресин, в Северо-Западном округе Москвы решено построить еще 2 православных храма - в Куркине и Митине.

"АН" писали, что строительство 200 храмов в столице ведется с января 2012 года. Программа возведения в Москве церковно-приходских комплексов, включающих в себя не только храмы, но и здания для миссионерской и социальной работы - совместный строительный проект РПЦ и правительства Москвы.