Патриарх всея Грузии Илия Второй начнет сегодня визит в Россию (ФОТО)

Патриарх всея Грузии Илия Второй сегодня с визитом прибудет в Россию. Патриарх всея Грузии встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В понедельник, 21 января, Илие Второму будет вручена премия Международного общественного фонда единства православных народов.

Ожидается также, что Илия Второй будет принят представителями российского руководства. Визит продлится до 26 января.

Католикос-Патриарх последний раз посещал Москву в ноябре 2011 года, когда он принял участие в мероприятиях, посвященных 65-летию Патриарха Кирилла. Тогда же он был принят занимавшим в то время пост президента Дмитрием Медведевым.

Илия Второй много лет ратует за нормализацию отношений с Россией и поддерживает активные связи с Русской православной церковью.

Недавно Грузия отмечала 80-летие патриарха Илии Второго. Фотокорреспондент "АН" Артем Геодакян побывал в эти дни в Тбилиси. (ФОТОГАЛЕРЕЯ)