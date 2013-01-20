Патриарх всея Грузии Илия Второй начнет сегодня визит в Россию (ФОТО)
20 января 2013, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]
Патриарх всея Грузии Илия Второй сегодня с визитом прибудет в Россию. Патриарх всея Грузии встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В понедельник, 21 января, Илие Второму будет вручена премия Международного общественного фонда единства православных народов.
Ожидается также, что Илия Второй будет принят представителями российского руководства. Визит продлится до 26 января.
Католикос-Патриарх последний раз посещал Москву в ноябре 2011 года, когда он принял участие в мероприятиях, посвященных 65-летию Патриарха Кирилла. Тогда же он был принят занимавшим в то время пост президента Дмитрием Медведевым.
Илия Второй много лет ратует за нормализацию отношений с Россией и поддерживает активные связи с Русской православной церковью.
Недавно Грузия отмечала 80-летие патриарха Илии Второго. Фотокорреспондент "АН" Артем Геодакян побывал в эти дни в Тбилиси. (ФОТОГАЛЕРЕЯ)