Пилоты российской команды "КАМАЗ-мастер" заняли весь пьедестал почета в общем зачете ралли-рейде "Дакар" В ночь с 19 на 20 января в Чили в Сантьяго завершился ралли-рейд – "Дакар"-2013.

Первый экипаж россиянина Эдуарда Николаева на заключительном этапе был седьмым, но впервые выиграл ралли-рейд в общем зачете. Экипаж Николаева не выиграл ни одного этапа гонки, но ближайшему преследователю, Айрату Мардееву, "привез" 37 минут.

Команда Мардеева вырвала второе место у коллектива Андрея Каргинова, опередив еще одну российскую команду менее, чем на минуту - на 47 секунд, сообщают спортивные СМИ. Отметим, пилоты "КАМАЗа" выиграли "Дакар" в 11-й раз.