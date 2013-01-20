Пилоты "КАМАЗа" заняли весь пьедестал почета в ралли-рейде "Дакар"
20 января 2013, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Пилоты российской команды "КАМАЗ-мастер" заняли весь пьедестал почета в общем зачете ралли-рейде "Дакар" В ночь с 19 на 20 января в Чили в Сантьяго завершился ралли-рейд – "Дакар"-2013.
Первый экипаж россиянина Эдуарда Николаева на заключительном этапе был седьмым, но впервые выиграл ралли-рейд в общем зачете. Экипаж Николаева не выиграл ни одного этапа гонки, но ближайшему преследователю, Айрату Мардееву, "привез" 37 минут.
Команда Мардеева вырвала второе место у коллектива Андрея Каргинова, опередив еще одну российскую команду менее, чем на минуту - на 47 секунд, сообщают спортивные СМИ. Отметим, пилоты "КАМАЗа" выиграли "Дакар" в 11-й раз.