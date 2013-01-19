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Путин и Блаттер обсудили «Кубок Содружества»

19 января 2013, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Путин и Блаттер обсудили «Кубок Содружества»

Президент РФ Владимир Путин обсудил грядущий турнир «Кубок Содружества» с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций Йозефом Блаттером.

Глава ФИФА Йозеф Блаттер находится в России в связи с проведением 21-го турнира «Кубок Содружества». Он рассказал Путину о проведённых им в эти дни встречах с представителями футбольных команд стран – участниц Кубка, а также о контактах с российскими представителями, задействованными в подготовке к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году, сообщаетс на сайте Кремля.

Глава Российского государства отметил, что присутствие президента ФИФА на соревнованиях кубка по футболу стран СНГ и Балтии придаёт ещё больший вес этому чемпионату.

Владимир Путин и Йозеф Блаттер также обменялись мнениями о текущих моментах, связанных с подготовкой к чемпионату мира по футболу в России.

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