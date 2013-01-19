Американский авиационный концерн Boeing объявил о приостановке поставок заказчикам "лайнеров мечты" - самолетов Boeing 787 Dreamliner. Производство же "лайнеров мечты" продолжится в обычном режиме.

Приостановление поставок Boeing 787 Dreamliner будет до установления причин неполадок в работе аккумуляторов самолетов.

Напомним, авиационные власти США приостановили эксплуатацию всех самолетов Boeing 787 Dreamliner после нескольких подряд инцидентов с лайнерами этого типа, произошедших в первой половине января.

Boeing 787, совершавший рейс из японского города Ямагути в Токио, экстренно приземлился в аэропорту города Такамацу из-за задымления в салоне. В кабине пилотов сработал датчик, проинформировавший о проблемах с аккумуляторами. На борту воздушного судна находились 137 пассажиров и членов экипажа. Позже полеты Dreamliner запретили в Индии, Японии и ЕС.

Накануне Boeing в официальном сообщении компании заявлял об "уверенности в безопасности Dreamliner".

В числе компаний, заказавших "лайнеры мечты" была и российская компания "Трансаэро". Поставка, запланированная на первый квартал 2014 года, не отменяется. О планах на заказ лайнера заявлял "Аэрофлот".