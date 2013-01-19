Антон Шипулин оформил золотой дубль, показав лучший результат в пасьюте

Российский биатлонист Антон Шипулин в субботу, 19 января, оформил золотой дубль, показав лучший результат в пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве.

Шипулин на пресс-конференции, комментируя субботнюю гонку, отметил, что впервые в своей спортивной карьере одержал подряд две победы на этапе Кубка мира, передает Р-Спорт.

В гонке преследования на 12,5 километра Шипулин допустил два промаха на четырех огневых рубежах, но сумел победить с большим преимуществом. Он оторвался от своего ближайшего соперника словенца Якова Факу на 22 секунды. Третье место досталось биатлонисту из Австрии Даниэлю Мезотичу.

Комментируя ошибки, Антон Шипулин отметил, что у него "есть время над чем задуматься, над чем поработать перед чемпионатом мира".