В деле «Оборонсервиса» появился новый эпизод, в Санкт-Петербурге

В деле «Оборонсервиса» появился новый эпизод, десятый по счету, юбилейный. По версии следствия, в Санкт-Петербурге в 2011 году должностные лица Министерства обороны и аффилированные с ними коммерсанты «Оборонсервиса» реализовали предприятие на набережной Введенского канала.

Следствие считает, что продажная цена была занижена примерно на 31 миллион рублей, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, в пятицу, 18 января, Хамовнический райсуд Москвы продлил на два месяца срок домашнего ареста бывшему начальнику департамента имущественных отношений Минобороны (ДИО) Евгении Васильевой, обвиняемой в мошенничестве по уголовному делу «Оборонсервиса» о крупных хищениях в оборонном ведомстве.

В ряде СМИ появилась информация о беременности фаворитки экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Евгении Васильевой. Адвокат Александр Гофштейн очередной раз опроверг эти слухи.

По словам защитника высокопоставленной чиновницы, его клиент Васильева является человеком с «безупречной биографией», обладает «высоким общественным статусом» и не собирается скрываться. Сама Васильева сказала, что вину не признает.