Марш антифашистов в Москве завершился без происшествий

Антифашистское шествие памяти Маркелова и Бабуровой завершилось возложением цветов к месту гибели адвоката и журналистки на улице Пречистенка. Марш прошёл по Тверскому и Никитскому бульварам.

Акция прошла мирно, без задержаний и беспорядков. На Площади Никитских ворот участники акции свернули плакаты и транспаранты и продолжили шествие с цветами и портретами по Гоголевскому бульвару до места убийства Маркелова и Бабуровой.

Организаторы акции призывали участников не выкрикивать лозунгов.