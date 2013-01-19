Волгоград предложили переименовать в Сталинград... на один день

Члены Клуба экспертов Волгограда выступили с предложением к средствам массовой информации региона вернуть городу-герою на Волге имя Сталинград. Правда, речь идет о символическом переименовании в день празднования 70-летия победы в Сталинградской битве – 2 февраля 2013 года.

По их мнению, такой шаг был бы уместен именно в эту священную дату, когда город-герой посещает особенно много ветеранов со всего мира и других гостей, которым дорога память о беспримерном подвиге сталинградцев в далеком 43-м.

«Речь не идет о переименовании города как таковом, – пояснил «АН-онлайн» член Клуба экспертов Волгограда, политолог Виталий Арьков. – Идея состоит в том, чтобы в медиапространстве – печатных, электронных СМИ – в этот день Волгоград называли Сталинградом. В дальнейшем это можно сделать традицией, до тех пор, пока окончательно не решится вопрос о том, быть или нет переименованию города».

Вопрос о реальном переименовании Волгограда в Сталинград стоит в городе достаточно остро уже давно. Члены ветеранского клуба «Сталинград» во главе с участником битвы на Волге Туровым много раз поднимали эту проблему, напирая на то, что город-герой даже за рубежом под именем Волгоград никто не знает. А вот когда звучит имя Сталинград, все тут же понимают о чем идет речь.

О необходимости переименования ветераны говорили даже В.В.Путину и во время его визитов в Волгоград, и на традиционных online-разговорах с российскими гражданами в Кремле. Владимир Владимирович отвечал, что переименование любого населенного пункта находится в компетенции местных властей. Тогда старожилы города предприняли еще один шаг — устроили голосование в интернете. Мнения импровизированного референдума разделились.

Психологический момент очевиден. Но процедура переименования чисто технически дело непростое, к тому же довольно затратное. Да и фигура Сталина – мягко говоря, довольно спорная в истории страны. Так что возвращение городу его прежнего имени тоже способно взбудоражить умы ничуть не меньше.

Видимо, чтобы примирить старшее поколение и молодежь, а заодно и напомнить волгоградцам и гостям города о подвиге Сталинграда, и был предпринят шаг о его переименовании хотя бы на один день. Кстати, Волгоград один из немногих городов в мире, который за свою более чем 400-летнюю историю носил три имени – Царицын-Сталинград-Волгоград.