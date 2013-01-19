Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Ирина Роднина рассказала о конфликте с оппозицией и о том, как принимался "сиротский закон".

Поправки ко второму чтению, в том числе о запрете на усыновление российских сирот гражданами США, депутаты увидели только в зале, заявила она в интервью КП. При этом она уверена, что оппозиция "пиарится" на ней, а про устройство власти в России толком и не знает.



Напомним, что Роднину в числе прочих депутатов и сенаторов на прошедшем в Москве неделю назад "Марше против подлецов" клеймили позором: фотографии всех поддержавших "антисиротский" проект депутатов несли на плакатах, которые в конце шествия были выброшены в мусорный контейнер.



По словам Родниной, ее не волнует эта критика, и она по-прежнему поддерживает закон, за который голосовала в Государственной думе. "Меня хотят обидеть. Но, во-первых - не на ту нарвались. А во-вторых - вы же понимаете, почему это все это делается", - сказала она.



После "Марша против подлецов" Роднина написала в Twitter'е, что расстроена. Но не надписью, а тем, что ее фото несла не "яркая личности оппы" (оппозиции), а, "как говорят в Москве, тетка из очереди". По словам Родниной, эта ее фраза про "тетку из очереди", с которой и началась интернет-дискуссия, надо принимать чуть ли не как комплимент, а оппозиция не смогла этого понять из-за молодости: "Раньше, в 50-60-е, допустим, годы, это настолько было нормально сказать - "тетка из очереди". Тогда же все стояли в очередях. И меня маленькую мама в очередь ставила. Мы стояли буквально за всем - и за сахаром, и за яйцами, и за мукой. По старым московским понятиям, если ты человек из очереди, значит ты не получаешь пайков из спецраспределителей".



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