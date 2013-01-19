Хабаровские автомобилисты и автоинспекторы выйдут на одну лыжню

Завтра на лыжной базе в селе Ильинка Хабаровского края состоится лыжная гонка «Спорт за безопасность». Участниками забега станут профессиональные спортсмены, сотрудники ГИБДД, автолюбители и пешеходы, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» организаторы акции.

Присоединятся к марафону главный автоинспектор региона Игорь Петряшин и глава ГИБДД по Хабаровску Пётр Рыбаков. Они пробегут так называемую VIP-дистанцию на 2014 метров, посвящённую Олимпиаде в Сочи. Всем остальным предложат на выбор три трассы: на 3, 5 и 10 км. Как рассказала журналистам инспектор по пропаганде краевой ГИБДД Мария Волошина, судейство на этих соревнованиях будет организовано по последнему слову техники. «Мы не будем по старинке стоять с секундомерами и мёрзнуть. Вместо этого каждый участник заносится в компьютер, ему выдается электронный чип, который крепится на ногу. Когда участники уходят на свои дистанции, компьютер автоматически разбивает их на четыре группы - женщины, мужчины, ветераны, подростки. И уже на финише система зафиксирует приход каждого лыжника, автоматически высчитав время прохождения дистанции», - пояснила Мария Волошина.

По словам организаторов, в прошлом году на эти состязания собралось рекордное количество участников – 150 человек, несмотря на 20-ти градусный мороз. В этом году специалисты хабаровского гидрометцентра обещают минус 16-18 днём, так что можно рассчитывать на большее число лыжников. Кстати, участникам гонок не обязательно иметь свои лыжи – их можно за умеренную плату взять там же, на спортивной базе. Награждение победителей медалями и дипломами состоится сразу же по окончании соревнований.