В центре Москвы начинается марш антифашистов

В Москве начинается ежегодный антифашистский марш памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Он проходит по Тверскому и Никитскому бульварам.

Сейчас в районе Пушкинской площади начинается сбор участников акции, которые пройдут с портретами погибших и антифашистской символикой до Никитских ворот. Активисты раздают красные гвоздики. Лозунг шествия - "Фашизм не пройдет".

Изначально организаторы акции хотели согласовать с властью маршрут от Новопушкинского сквера до метро "Кропоткинская", однако мэрия сократила маршрут. Заявленное количество участников в 2000 человек также было сокращено - до 700. Сейчас на Пушкинской площади кроме антифашистов и полиции присутствуют также представители оппозиции, призывающие к помощи в расследовании дела узников 6 мая.

Акцию, посвященную памяти Маркелова и Бабуровой, антифашисты проводят каждый год 19 января. В этот день в 2009 году адвокат и внештатная журналистка "Новой Газеты" были застрелены членом националистической группировки Никитой Тихоновым на улице Пречистенка. Он и его гражданская жена Евгения Хасис совершили это преступление, потому что Маркелов был активистом антифашистского движения.