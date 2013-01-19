МВД: В России более двух миллионов человек окунулись в иордани. ВИДЕО

В России в крещенских богослужениях и купаниях в иорданях в 5,5 тысячах оборудованных местах по стране приняли участие 2,2 миллиона человек. Полиция обеспечила безопасность на мероприятиях в полном объеме, сообщила в субботу пресс-служба МВД РФ.

Для обеспечения общественного порядка были задействованы около 53,4 тысячи сотрудников органов внутренних дел, 1 тысяча военнослужащих Внутренних войск МВД РФ.

Никаких серьезных инцидентов на мероприятиях не зафиксировано. Правопорядок и общественная безопасность обеспечены в полном объеме, отметила полиция.

В Москве до 165 тысяч человек окунулись в иордани. Данные полиции и МЧС разнятся почти вдвое.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в один из двенадцати главных церковных праздников - Крещение Господне (Богоявление) - в субботу совершил Божественную литургию и чин Великого освящения воды в московском Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

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