Правительство РФ поручило повысить качество жизни пожилых

Правительство Российской Федерации по итогам совещания о повышении качества жизни пожилых людей, состоявшегося накануне поручило министерствам подготовить соответствующие мероприятия и предложения.

Об этом субботу сообщает пресс-служба российского кабмина.

В частности, Минздраву поручено совместно с субъектами РФ "принять дополнительные меры по улучшению качества и доступности медицинской помощи гражданам пожилого возраста, обратив особое внимание на подготовку врачей и медицинских сестёр по вопросам геронтологии".

О результатах проинформировать Правительство в апреле 2013 г.

Создать рабочую группу с участием заинтересованных органов исполнительной власти и организаций для подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере предоставления социальных услуг, включая санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, а также по развитию механизмов частно-государственного партнёрства поручено Минтруду, Минздраву, Минэкономразвития, Минфину России и Роспотребнадзору. Проработанные предложения по этому вопросу должны быть готовы в июне.

Проработать вопрос о мерах, направленных на совершенствование организации культурно-досуговой и физкультурно-спортивной работы с гражданами пожилого возраста, обратив особое внимание на подготовку необходимых кадров, развитие туристических услуг для данной категории граждан, повышение доступности для них объектов культуры, туристических и спортивных объектов, проведение семейных мероприятий для лиц разных возрастов поручено к июню Минкультуры и Минспорту России с участием властей субъектов.

Минтруду России, кроме того, поручено обобщить опыт реализуемых региональных программ по повышению качества жизни пожилых людей и с учётом состоявшегося обсуждения и высказанных на совещании предложений подготовить и направить органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендации для разработки аналогичных программ на период 2014– 2018 годов, отразив в них вопросы по:

- дальнейшему совершенствованию социального обслуживания, оказания медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, особенно в сельских районах;

- содействию ведения здорового образа жизни;

- развитию социального туризма;

- внедрению в работу социальных служб механизмов частно-государственного партнёрства;

- обеспечению социального сопровождения пожилых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- внедрению независимой системы оценки качества работы учреждений, предоставляющих социальные услуги;

- обучению пожилых граждан компьютерным технологиям и обеспечению доступности для них компьютерной техники, в том числе оснащению такой техникой ветеранских организаций.

О результатах проинформировать Правительство Российской Федерации в апреле 2013 г.

Кроме того, этим постановлением губернаторам велено на основе рекомендаций Минтруда к ноябрю принять региональные программы по повышению качества жизни пожилых людей на период 2014-2018 годов.