Эксперты считают подушевое финансирование детдомов России препятствием

Подушевое финансирование детских домов создает дополнительные препятствия на пути усыновления. Об этом заявила директор петербургского благотворительного фонда «Апрель» Людмила Уманец, передает корреспондент «БалтИнфо».

Уманец назвала такой тип финансирования «абсолютным злом» для детских учреждений. По ее мнению, это лишает руководство детских домов стимула устраивать детей-сирот в приемные семьи, так как в этом случае учреждения лишаются дополнительных средств. Известно, что содержание одного ребенка в детдоме обходится государству ежемесячно в 60 тыс. рублей. «Простая логика подсказывает, что отдавать детей на усыновление не выгодно», - подчеркивает Людмила Уманец. В Петербурге в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных комитету по образованию, находятся около 1 тыс. 700 воспитанников.