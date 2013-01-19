В годовщину прорыва Блокадного кольца ветераны и градозащитники выйдут на митинг

В годовщину 70-летия со дня прорыва блокады Ленинграда ветераны проведут акцию протеста против сноса тяговой подстанции на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

По адресу набережная реки Фонтанки дом№3 находится тяговая Подстанция, которую ветераны также называют Блокадной. В памятные даты около здания собираются блокадники, возлагают цветы к мемориальной доске в память подвига трамвайщиков осажденного Ленинграда, читают стихи и исполняют песни военных лет. Сегодня в 70-ю годовщину со дня прорыва Блокадного кольца в 16.00 МСК ветераны и градозащитники выйдут на митинг в защиту исторического здания, которое, как сообщают активисты, собираются сносить, приравняв памятник военных лет к «диссонирующим объектам».

Также градозащитники сообщают, что на месте тяговой подстанции планируется строительство гостиницы. Акция протеста пройдет около дома №3 на набережной реки Фонтанки. Вместе с блокадниками в защиту подстанции у мемориальной доски соберутся активисты градозащитного движения «Живой город», а также представители инициативной группы «Петербургский трамвай»