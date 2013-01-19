Движение на трассе "Дон" полностью восстановлено
19 января 2013, 11:29 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]
В Ростовской области движение на трассе М-4 "Дон", которое было затруднено с пятницы из-за тумана, в субботу восстановлено с 10:20 мск в полном объеме, сообщила пресс-служба донского главка МЧС.
Движение открыто в обоих направлениях для всех видов транспорта.
"АН" писали, что накануне днем ГИБДД по Ростовской области из-за сильного тумана в регионе закрыла для пассажирских автобусов часть федеральной трассы "Дон" - с 1035-го по 950-й километры.
В пятницу на трассе "Дон" из-за тумана и несоблюдения правил дорожного движения произошло несколько ДТП с участием 20 автомобилей. В результате аварий пострадали четыре человека.