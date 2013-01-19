СПЧ считает неприемлемым закон о защите чувств верующих

В Совете по правам человека при президенте Российской Федерации (СПЧ) признали неприемлемым законопроект о защите чувств верующих, предложенный депутатами Государственной Думы.

Председатель инстанции Михаил Федотов планирует обратиться к президенту РФ с просьбой инициировать разработку нового нормативного акта. Правозащитники намерены представить свой собственный вариант документа.

По мнению правозащитников, главный недостаток законопроекта – то, что не определяется понятие "оскорбление религиозных чувств", сообщает rbc.ru. Таким образом, пределы применения этой юридической категории оказываются размытыми.



Некоторые положения законопроекта правозащитники считают избыточными. Так, уголовное наказание за воспрепятствование свободе совести или возбуждение ненависти и вражды уже предусмотрено другими статьями УК.