Инокиня Ксения: Согласование с властями обрядов не нарушает права Церкви

Предложение Министерства юстиции Российской Федерации согласовывать с властями проведение определенных публичных религиозных обрядов не нарушает права Церкви, более того, такая практика уже существует сегодня.

Об этом заявила руководитель юридической службы Московской Патриархии инокиня Ксения (Чернега). Однако РПЦ считает, что некоторые положения разработанного ведомством документа все же нуждаются в корректировке.

Согласно подготовленному Минюстом законопроекту, богослужения и другие религиозные обряды можно проводить без согласования с властями только на территории культовых сооружений, зданий и земельных участков, принадлежащих религиозным организациям, в местах паломничества, на кладбищах и в жилых помещениях. В остальных случаях потребуется разрешение.

"Документ не вносит каких-то существенных новшеств в действующую редакцию статьи 16 закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". Принципиальных возражений по тексту законопроекта у нас нет - мы считаем, что упорядочить проведение публичных богослужений необходимо, и даже ставили этот вопрос, когда принималась новая редакция закона о митингах", - сказала инокиня Ксения в интевью РИА Новости, передает официальный сайт Московской патриархии.

Она пояснила, что проведение публичных религиозных обрядов, например, протяженных крестных ходов при обязательном согласовании с властями, как это уже установлено и сегодня, имеет свои положительные стороны, поскольку выделяются скорая помощи, наряд полиции для того, чтобы сопровождать массовое шествие и исключить возможные неприятности.

Впрочем, некоторые понятия, которые вводит законопроект, по мнению инокини Ксении, нуждаются в уточнении.

"Определение публичных богослужений, возможно, нужно сформулировать более точно, потому что в Православной Церкви, например, нет закрытых богослужений, - в православный храм может зайти каждый", - заметила представитель Русской Православной Церкви.