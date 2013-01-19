Чин освящения воды в Богоявленском соборе в Крещение совершил Патриарх

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в один из двенадцати главных церковных праздников - Крещение Господне (Богоявление) - в субботу совершает Божественную литургию и чин Великого освящения воды в московском Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

Накануне в Крещенский сочельник Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию и чин великого освящения воды в Храме Христа Спасителя Об этом сообщила пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

В праздник Крещения (Богоявления), отмечаемый 19 января, верующие вспоминают о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи. Церковное предание гласит, что когда Иисус вышел из вод Иордана, небеса разверзлись, и Дух Святой в виде голубя сошел на Него. "И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение", - говорится в Евангелии от Марка.



Таким образом, миру была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес. Поэтому праздник Крещения называется также Богоявлением.

"АН" писали, что в ночь на субботу в праздновании Крещения приняли участие около 185 тысяч человек.