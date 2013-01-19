Биометрические данные иностранцев в России объединят в систему

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в субботу подписал постановление, в соответствии с которым информацию об иностранцах из базы биометрических персональных данных ФМС предполагается включать в государственную информационную систему миграционного учета.



Кроме того, по сообщению пресс-службы правительства РФ, сведения о прохождении иностранцем обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования в случаях, установленных законодательством РФ, предполагается включать в банк данных о трудовой деятельности иностранных граждан в России.

Реализация документа не повлечёт дополнительных расходов из федерального бюджета, отмечается в постановлении.



Государственная информационная система миграционного учета была создана в 2007 году. Она формируется на основе центрального банка данных по учету иностранных граждан, банка данных об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, автоматизированных учетов адресно-справочных подразделений ФМС и иных информационных систем.