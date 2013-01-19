Заместитель министра финансов России Алексей Саватюгин уволен с должности

Алексей Саватюгин освобожден от должности замглавы российского Минфина. Подписанное премьером Дмитрием Медведевым постановление от 17 января размещено на сайте правительства.

Саватюгин, слухи о возможной отставке которого появились еще в июне прошлого года, в конце декабря сообщил в своем микроблоге в Twitter, что подал в отставку и намерен покинуть пост замминистра с 9 января 2013 года, сообщает ria.ru.



Саватюгин занимал этот пост с января 2010 года. До этого, с 2004 года, он был директором департамента финансовой политики министерства.

После ухода Саватюгина у главы Минфина Антона Силуанова останется восемь замов: Сергей Шаталов, Татьяна Нестеренко, Алексей Лавров, Сергей Сторчак, Андрей Иванов, Алексей Моисеев, Леонид Горнин и Михаил Котюков.