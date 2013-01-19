В Москве 165 тысяч человек приняли участие в праздновании Крещения

В Москве, как сообщила полиция, в ночь на субботу около 165 тысяч человек приняли участие в праздновании Крещения Господня. По данным столичного главка МЧС, около 82,2 тысяч человек искупались иорданях на водоемах города.

В столице на 51 иорданях дежурили спасатели и сотрудники полиции. Все места купаний оснащены кабинками для переодевания, палатками, где развернуты пункты обогрева и приема пищи. Всем окунающимся в крещенскую воду предлагали после купания горячий чай.

В обеспечении безопасности во время купаний были задействованы 449 спасателей, в том числе 101 человек от добровольной пожарной охраны. Кроме того, в рамках проведения праздничных мероприятий в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан было задействовано 3,5 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

Происшествий в местах купаний не зафиксировано. За появление в пьяном виде в местах проведения праздничных мероприятий задержаны три человека, в отношении которых составлены административные протоколы.

Крещение Господне - христианский праздник, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Крещение празднуется в ночь на 19 января и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде, в специально прорубаемых и освещаемых прорубях-иорданях.

В Москве 19 января в 355 церквях, храмах и монастырях пройдут торжественные богослужения.