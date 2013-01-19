В ночь на субботу в ряде СМИ прошла информация о том, что аэропорт Грузии отказался принимать самолет с телом убитого в Москве криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), на борту которого находились 29 человек.

Сообщалось, что борт с телом убитого был вынужден вернуться в Донецк. Однако РИА Новости передает, что сотрудники информационной службы Тбилисского международного аэропорта не подтвердили информацию: не было ни просьб родственников, ни отказа со стороны аэропорта. Тело в Тбилиси не доставляли.

"АН" писали, что считавшийся самым влиятельным в России вором в законе выходец из Грузии Усоян был ранен16 января в центре Москвы, позднее в этот же день он скончался в больнице.

Напомним, Аслан Усоян - старейших вор в законе, ему было 75 лет года, Дед Хасан много лет боролся за первое место на криминальном подиуме со своим оппонентом Тариэлом Ониани (Таро).