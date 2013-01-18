В Краснодаре казаков вооружат травматическим оружием

Александр Ткачев - губернатор Краснодарского края, написал в своем микроблоге в Твиттере, что решил вооружить казачьи дружины, которые он начал создавать на основе казачьих структур в августе прошлого года, травматическим оружием.

Об этом сегодня сообщает радиостанция "Вести ФМ".

А с 1 сентября на большей части территории Краснодарского края начали работать патрули, составленные из казаков.

В этом начинании Александра Ткачева косвенно поддержал патриарх Кирилл. В декабре на форуме Всемирного русского народного собора он заявил, что казачество должно объединиться и вернуть себе историческую роль на Кавказе.