Обнародована предсмертная записка Александра Долматова

В пятницу предсмертную записку российского оппозиционера Александра Долматова, который покончил с собой в Роттердаме 17 января, выложил в интернет журналист Олег Кашин. Записку предоставил ему писатель и глава интернет-издания "Свободная пресса" Сергей Шаргунов.

В квартире в подмосковном Королеве, где оппозиционер проживал со своей матерью, Сергей Шаргунов и прочитал эту записку, на своей страничке в Твиттере он написал: "Я в квартире Саши Долматова. Только что с его матерью прочли его предсмертную записку". В своем микроблоге он также пишет: "Его довели до самоубийства. Если это было самоубийство. Пишет, что уходит, чтобы не выглядеть предателем".

В своей записке Александр Долматов, обращаясь к матери, пишет: "Мама, мамулечка! Я ухожу, чтобы не возвращаться предателем, опозорить всех, весь наш род. Так бывает, выдержи. Я прошу тебя. Я с тобой тот, что был раньше. Ничего, вы выдержите. Это лучший вариант. В России скажите, что это просто несчастный случай. Что довело меня до бегства из России. Лень и разгильдяйство не дали изучить новые законы. Я предал честного человека, предал безопасность Родины. Верьте в Бога. Не слушайте всяких деятелей. Россия сильна как ни одна другая страна. И будет только сильней. Жизнь в России (неразборчиво) лучше, чем где бы то ни было. Если это возможно, отправьте мое тело в Россию".









Первая страница предсмертной записки Александра Долматова, twitter.com/KSHN

Адвокат погибшего Евгений Архипов, узнав о найденной записке, выразил сомнения в ее подлинности, он сказал журналистам: "Я не удивлюсь, что его подвели к написанию этой записки, заставив проходить "семь кругов ада". Со стороны нидерландских властей это лишь жалкая попытка сохранить политкорректность".

Напомним, Министерство иностранных дел России потребовало от Нидерландов незамедлительного и всестороннего расследования самоубийства российского оппозиционера Александра Долматова в Роттердаме.

Александр Долматов работал ведущим конструктором на ракетном предприятии, он был участником митинга на Болотной площади 6 мая. Как сообщалось ранее, он покончил с собой после получения отказа в предоставлении политического убежища в Нидерландах. Перед отъездом за границу Долматов признался журналистам, что уезжает из России, опасаясь стать фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади.