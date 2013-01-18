За потоп в музее «Сталинградская битва» на коммунальщиков подали в суд

Музей-панорама «Сталинградская битва» после Мамаева кургана второй по значению объект историко-мемориального заповедника города-героя Волгограда. Здесь постоянно проходят экскурсии и торжественные мероприятия, хранятся бесценные реликвии Сталинградского сражения. 10 апреля прошлого года они оказались под угрозой.

В этот день из-за прорыва трубопровода в тепловых сетях на пересечении улиц, прилегающих непосредственно к историческому памятнику, произошло затопление помещений фондохранилища. И вот теперь учреждение «Музей-заповедник «Сталинградская битва» обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к муниципальному унитарному предприятию «Волгоградское коммунальное хозяйство» о взыскании 229 501,82 руб. ущерба.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе арбитражного суда, в заявлении указано, что комиссией по оценке повреждений, причиненных имуществу музея-заповедника, установлено – пострадали отделка помещений фондохранилища, а также гидроизоляция эвакуационного выхода.

2 февраля нынешнего года в Волгоград ожидается наплыв гостей – победе в Сталинградской битве исполняется 70 лет. Так что панорама не могла встретить юбилей не во всей красе. Работы по устранению последствий потопа шли летом, подрядчику заплатил музей. И вот теперь, полагая, что ответственность за возмещение ущерба лежит на МУП «ВКХ», учреждение обратилось в арбитражный суд.