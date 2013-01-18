Слепую школьницу, дважды написавшую президенту, заставили удалить свой блог

Слепую с рождения ростовскую десятиклассницу Наташу Писаренко, дважды попросившую президента Путина помочь сиротам-инвалидам, заставили закрыть свой интернет-дневник в «Живом журнале». В предпоследнем посте девочка попыталась объяснить причину такого поступка.

«О чём думает парализованный ребёнок в детском доме? Сегодня я удаляю свой журнал. Обнимаю, Наташа. Так решили родители», – гласило немногословное сообщение.

Чуть позже Наташа ещё раз обратилась к своим читателям. Она извинилась перед всеми, кому не смогла ответить, и сообщила, что постарается заблокировать страничку, чтобы больше никто и никогда не смог ею воспользоваться.

«Всё, что происходит, все к лучшему. Надеюсь», - ещё раз попрощалась Наташа.

Напомним, слепая десятиклассница получила широкую известность после публикации открытого письма Владимиру Путину. В нём она негативно оценила принятие «Закона Димы Яковлева» и отметила, что у государства нет средств на лечение сирот. По мнению юной ростовчанки, законопроект не учитывает интересов детей с тяжёлыми врождёнными заболеваниями, а значит, ребята из детских домов обречены оставаться инвалидами всю свою жизнь.

«Владимир Владимирович, а вот вам и ещё одна государственная тайна: У российского государства нет денег на лечение детей. Поэтому по радио, в Интернете только и слышишь, просят россиян пожертвовать деньги детям на операцию в Германию, США, Израиль. Требуются большие суммы, потому как лечить собираются тяжёлые, врожденные заболевания у маленьких российских детей, чтобы после операции этот ребёнок мог хоть в какой-то мере жить, чуть дольше, и жить немного полноценнее. А лечить-то будут за рубежом...», - написала тогда Наташа.

«Господин Президент! Удивите нас ещё одной вашей мудрой выходкой - усыновите пять, десять брошенных детей с тяжёлыми врожденными заболеваниями и мы последуем вашему примеру», - обращалась слепая девочка к президенту России.

То письмо Владимиру Путину слепой школьницы привлекло внимание не только региональных, но и многих федеральных СМИ, и дошло до Кремля: в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал принять во внимание обращение девочки.

Семья Наташи опасалась, что её мысли, изложенные на личной страничке в Интернете, могут вызвать негативные для них последствия, а также жаловалась на пристальное внимание со стороны представителей средств массовой информации. Однако то обращение к президенту принесло и положительные эмоции: слепая девочка приобрела много новых друзей.

Спустя несколько дней Наташа Писаренко вновь обратилась к президенту России Путину. И в этот раз поводом для её письма стал «Закон Димы Яковлева» - запрещающий гражданам США усыновлять российских сирот. Ростовская десятиклассница снова просила президента отменить этот запрет.

«Я вновь обращаюсь к президенту России. Владимир Владимирович! Пожалуйста, пообещайте отменить запрет на усыновление для граждан США, - написала слепая с рождения школьница в своём интернет-блоге в «Живом журнале». - Дети должны жить в семье в собственном доме, а не в государственном. Деток без родителей много, а детство проходит, и уже никогда вернётся».