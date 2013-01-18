России начали выплачивать долг корпорации ЕЭСУ

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сообщил в пятницу на пресс-конференции, что правительство Украины начало выплачивать Минобороны РФ долг корпорации "Единые энергетические системы Украины", которую ранее возглавляла экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Виктор Пшонка сказал журналистам, что "выплата уже началась. 15 миллионов гривен (7,5 миллиона долларов) уже выплачено России".

Виктор Пшонка также сообщил, что следователи объединили в одно производство уголовные дела против экс-премьера Юлии Тимошенко, касающиеся убийства Щербаня и долга корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Минобороны РФ в размере 405,5 миллиона долларов. Деньги будут выплачены России из бюджета Украины.

Сегодня стало известно, что экс-премьер Юлия Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко не явились на судебное заседание по делу ЕЭСУ. Как объяснила защита Тимошенко, она не явилась в суд по объективным причинам - в связи с состоянием здоровья. Киевский районный суд Харькова постановил невозможным рассматривать дело в отсутствие Тимошенко и ее защитника и объявил перерыв в судебном заседании до 10:00 12 февраля.