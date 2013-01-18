Латвийский след библиотеки Шнеерсона

Уникальная библиотека любавичского ребе Шнеерсона, ставшая, как писали «АН-онлайн», предметом споров между Россией и США, 6 лет хранилась в Латвии, а сам Йосеф Ицхак Шнеерсон был латвийским гражданином.

Интерес к истории библиотеки вызвал интерес и к личности ее хранителя - Йосефа Ицхака Шнеерсона. Судьба одного из виднейших еврейских деятелей во многом была определена событиями бурного 20-го века. Шнеерсон, родившийся в 1902 году в Николаеве, в 1920 году после смерти отца занял пост ребе в местечка Любавичи на территории современной Смоленской области. Небольшое село было центром одной из ветвей хасидизма.

В 1927 году Шнеерсон был арестован органами ОГПУ и приговорён к смертной казни (его собственное свидетельство). Благодаря международному общественному движению, лидером которого стал депутат Сейма Латвии Мордехай Дубин, смертная казнь была заменена на ссылку в Кострому, а затем на выдворение из Советского Союза.

В течение многих лет Шнеерсон оставался руководителем нелегальных общин Хабада в СССР. Хабад – это иудейское религиозное движение, призывающее к интеллектуальному пониманию иудаизма. Отсюда и название-акроним «ХаБаД» — «мудрость», «понимание», «знание». Вот поэтому для приверженцев Хабада была так важна библиотека.

Любавичская библиотека, из-за которой обострились отношения между США и Россией, насчитывает около 12 тысяч книг и 50 тысяч редких документов, в том числе 381 рукопись. Основой ее была коллекция древнееврейских книг, собранная раввинами Любавичей. В годы Первой мировой войны книги были переправлены в Москву, в Румянцевский музей (сейчас Российская государственная библиотека), в советское время собрание книг было национализировано.

Часть книг - около 25 тысяч страниц рукописей - была вывезена Шнеерсоном из России в Ригу в 1927 году. По ходатайству Мордехая Дубина Шнеерсон получил гражданство Латвии. Поскольку Дубин, возглавлявший еврейскую общину Латвии до 1940 года, был не только депутатом Сейма, но и предпринимателем, он смог помочь в обеспечении сохранности библиотеки.

В 1934 году Шнеерсон перевозит книги в Польшу, а после оккупации страны библиотека попала в Германию. После разгрома нацистов книги в качестве трофеев были доставлены в Москву и переданы в Центральный государственный архив Красной армии.

Йосеф Ицхак Шнеерсон эмигрировал в США – кстати, с помощью своих американских последователей и при содействии, как это не удивительно, руководителя абвера адмирала Вильгельма Канариса. Умер Шнеерсон в 1950 году, не оставив никаких распоряжений относительно библиотеки.