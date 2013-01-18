Генпрокуратура Украины: За убийство Щербаня Тимошенко грозит пожизненное

В пятницу генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что уголовное дело о громком убийстве в 1996 году известного бизнесмена и депутата Евгения Щербаня завершено. Убийство заказали экс-премьеры Украины Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко.

Сегодня на пресс-конференции генпрокурор Украины сообщил журналистам: "Следствием установлено, что убийство организовали Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко".

По словам Виктора Пшонки, следствие также установило, что Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко заплатили за убийство Евгения Щербаня 2 миллиона 800 тысяч долларов. "Сначала Лазаренко заплатил преступной группе 500 тысяч долларов. Потом 2 миллиона 300 тысяч долларов было перечислено за убийство Щербаня Тимошенко", — сказал генпрокурор.

Он также сообщил, что следственная группа вручила Юлии Тимошенко официальное подозрение (процессуальный документ) в совершении преступления по статье 93 Уголовного кодекса Украины (убийство), за это преступление бывшему руководителю украинского правительства грозит пожизненное заключение.

Напомним, глава крупной финансовой корпорации "Атон" и депутат Верховной рады Евгений Щербань был застрелен в аэропорту Донецка в 1996 году. От пуль убийц также погибли супруга Щербаня и работник аэропорта. Сын Щербаня Руслан в апреле 2012 года передал следствию документы о предполагаемой причастности Тимошенко к убийству.