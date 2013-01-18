СМИ начнут штрафовать за мат

Госдума приняла в пятницу в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают немалый штраф за использование ненормативной лексики.

За нецензурную брань, прозвучавшую в эфире или появившиеся на страницах печатных СМИ, будут платить и те, кто выразился матом, и издание, распространившее мат. Госдума запретит даже цитировать художественные произведения, в которых есть ненормативная лексика.

Законопроект инициировали "единороссы" и поддержали депутаты других фракций. За документ единогласно проголосовали 390 депутатов при необходимых 226 голосах. Депутаты предлагают штрафовать граждан на сумму до 3 тысяч рублей, должностных лиц – до 20 тысяч, а юридических лиц, то есть СМИ, – на суммы до 200 тысяч рублей.