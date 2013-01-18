МИД РФ потребовал от Нидерландов расследования смерти Долматова

Министерство иностранных дел России потребовало от Нидерландов незамедлительного и всестороннего расследования самоубийства российского оппозиционера Александра Долматова в Роттердаме. Об этом сегодня сообщила пресс-служба дипведомства.

В сообщении пресс-службы говорится, что в связи с полученной информацией о смерти Александра Долматова, "посольство России обратилось к властям страны пребывания с требованием незамедлительного и всестороннего расследования происшедшего. Данный вопрос будет и впредь находиться под плотным контролем консульского отдела российского посольства".

МИД РФ также сообщает, что "по предварительной информации голландских властей, смерть Долматова произошла в результате самоубийства".

Ранее сообщалось, что Александр Долматов покончил с собой 17 января после получения отказа в предоставлении политического убежища в Нидерландах. Российские СМИ сообщали, что перед отъездом за границу Долматов признался, что уезжает из России, опасаясь стать фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади.