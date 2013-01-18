Светлана Хоркина беременна вторым ребенком и хочет стать многодетной?

Олимпийская чемпионка, гимнастика Светлана Хоркина готовится к рождению второго ребенка? 19 января известной спортсменке, экс-депутату Госдумы исполнится 34 года. Накануне ее поздравили на Первом канале в программе "Доброе утро".

Хоркина и рассказала, что ее 7-летний сын Святослав давно мечтает о братике и сестре. Светлана Хоркина - референт Контрольного управления Президента Российской Федерации - в 2011 году вышла замуж за генерала ФСБ Олега Кочнова. Он старше Светланы на 23 года. Мужчина воспитывает сына Хоркиной как родного.

Гимнастка, ставшая трёхкратной олимпийской чемпионкой, поведала, что все члены ее семьи дружат со спортом. Муж делает зарядку по утрам. Святослав в прошлом году получил бело-желтый пояс по тхэквондо.

Хоркина также рассказала, что родилась в день, когда православные отмечают Крещение. По словам Светланы, каждый год в этот день она обязательно купается в проруби.