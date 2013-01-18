Истребитель пятого поколения Т-50 совершил первый длительный перелет

Российский истребитель пятого поколения Т-50 совершил первый самостоятельный длительный перелет. О том, что «перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50 после первого самостоятельного перелета с Дальнего Востока приземлился в Жуковском», – написал в своем микроблоге в Тwitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

По данным корпорации «Сухой», полет Т-50 прошел без замечаний. «Это серьезный прорыв! Машина преодолела 7 тыс. километров, сделав по дороге в столицу две посадки в Абакане и Челябинске. Поздравляю коллектив разработчиков и испытателей!» – добавил Рогозин.

Пилотировал Т-50-4 заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, Герой России Сергей Богдан.

На сайте ОАО «КНААПО» в пятницу, 18 января, появилась информация: «Сегодня на аэродром Летно-исследовательского института им. М.М. Громова в подмосковном Жуковском прибыл четвертый летный образец перспективного авиационного комплекса пятого поколения (ПАК-ФА, Т-50). Он впервые совершил с несколькими промежуточными посадками перелет из Комсомольска-на-Амуре, где на авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ведется производство этих самолетов. Пилотировал летчик-испытатель Российской Федерации, Герой России Сергей Богдан. Самолет хорошо показал себя во время перелета. Замечаний по работе двигателей, систем и оборудования не было».

Авиастроители напомнили, что первый вылет Т-50-4 состоялся в Комсомольске-на-Амуре на аэродроме «Дземги» 12 декабря 2012 года. Истребитель провел в воздухе сорок минут. Полет прошел успешно, в полном соответствии с полетным заданием.

Первый вылет Т-50 состоялся 29 января 2010 года. В настоящее время ведется работа по всему комплексу наземных и летных испытаний. В них принимают участие три самолета. В ближайшее время к испытаниям присоединится и Т-50-4. На сегодняшний день по программе летных испытаний совершено более 200 полетов.

Испытания истребителя пятого поколения проходит в рамках поставленной Президентом России В.В. Путиным задачи перевооружения российской армии и поставки новейшей авиационной техники. Эта работа идет в рамках выполнения государственного оборонного заказа, координацией реализации которого занимается Военно-промышленная комиссия.