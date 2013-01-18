Школьников протестируют на наркотики - Госдума приняла законопроект

Депутаты Госдумы в пятницу приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий введение в школах тестирования на употребление наркотиков.

Законопроектом устанавливаются основания и порядок проведения социально-психологического и медицинского тестирования учеников школ. По закону, для проведения тестирования необходимо будет заручиться согласием самих школьников, достигших возраста 15 лет. За детей, которым еще нет 15, согласие будут давать их родители.

D случае выявления факта приема наркотиков учеником, необходимо письменное согласие на помещение его в специализированное учреждение для оказания соответствующей медицинской помощи.

Против документа выступил глава ФСКН Виктор Иванов. По его мнению, этой темой должны заниматься руководители школ и родительских комитетов.

Главный нарколог России Евгений Брюн считает, что тестирование школьников на наркотики – мера, которая может уберечь многих подростков от зависимости.