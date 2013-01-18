Арестован подозреваемый в убийстве пятилетнего Богдана Прахова

В пятницу в Следственном комитете РФ сообщили, что подозреваемый в убийстве пятилетнего Богдана Прахова Сергей Козлов арестован по решению суда. Об этом сегодня сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

"По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Сергею Козлову, подозреваемому в убийстве (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ) и похищении (п."д" ч.2 ст.126 УК РФ) пятилетнего Богдана Прахова, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил представитель СК РФ.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщала, что по подозрению в убийстве пятилетнего мальчика задержан житель города Петушки Владимирской области 35-летний Сергей Козлов, который является инвалидом второй группы по психическому заболеванию. "По результатам проведенной сравнительной экспертизы, ДНК подозреваемого совпала с биологическими образцами, изъятыми с одежды убитого ребенка. Подозреваемый дал признательные показания в совершении убийства", — сообщала пресс-служба ведомства.