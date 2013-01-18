В пятницу глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Пушков сообщил, что сформирован список из 60 граждан США, которым запрещен въезд в РФ в соответствии с принятым "антимагнитским законом".

"На базе закона в России был сформирован список из 60 невъездных граждан США, куда вошли, в частности, судьи, агенты и представители спецслужб, прокуроры, причастные к судебному процессу над россиянами Виктором Бутом и Константином Ярошенко, конгрессмены-авторы "акта Магнитского", а также американцы, нарушившие права усыновленных из России детей", — рассказал Алексей Пушков.

По его словам, в этот же список включены и судьи, которые выносили неоправданно мягкие приговоры таким родителям, а также эксперты, заверявшие, что российские дети погибли не от побоев, а из-за врожденного уродства.

Парламентарий также не исключил возможности, что список может быть расширен, если выявятся новые случаи нарушения прав россиян за рубежом, передают российские СМИ.