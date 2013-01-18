Фигурантка дела по "Оборонсервису" Евгения Васильева ждет ребенка (ВИДЕО)
18 января 2013, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшую высокопоставленную чиновницу Минобороны, фигурантку дела по "Оборонсервису" Евгению Васильеву оставили еще на два месяца под домашним арестом в связи с тем, что она беременна, ждет ребенка.
Хамовнический суд Москвы в пятницу, 17 января, продлил срок домашнего ареста Евгении Васильевой в связи с ее беременностью, пишет "Российская газета". На заседании суда фаворитка экс-министра обороны Анатолия Сердюкова вновь заявила о своей невиновности.
О домашнем аресте Васильева и ее адвокаты попросили еще более двух месяцев назад, объяснив свое ходатайство тем, что чиновница ждет ребенка.
Заседание суда в пятницу проходило без телекамер. Никаких визуальных подтверждений беременности пока нет.
Слухи о беременности Васильевой появились сразу после обыска ее квартиры. Но тогда СМИ сообщали, что она перенесла небольшую операцию.
В конце ноября прошлого года, два месяца назад, адвокат экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой Ольга Козырева сказала, что даже не слышала о беременности своей подзащитной.
Защитница бывшей чиновницы, обвиняемой в крупном мошенничестве, сообщила, что Васильева перенесла операцию и ей необходимо продолжить лечение. По словам Козыревой, ее подзащитной необходимы уколы, нужна будет консультация медиков, осмотр врача.
Напомним, ранее в ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения в суде защита предлагала внести залог за Васильеву в 15 миллионов рублей.
Всего по факту хищений в "Оборонсервисе" следствие возбудило десять уголовных дел, которые объединены в одно производство.
В рамках дела арестована экс-глава "Центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерина Сметанова и ее супруг - бывший гендиректор "Окружного материального склада Московского округа ВВС" Максим Закутайло. Все фигуранты дела, кроме Васильевой, в данный момент находятся в СИЗО.