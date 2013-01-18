Бывшую высокопоставленную чиновницу Минобороны, фигурантку дела по "Оборонсервису" Евгению Васильеву оставили еще на два месяца под домашним арестом в связи с тем, что она беременна, ждет ребенка.

Хамовнический суд Москвы в пятницу, 17 января, продлил срок домашнего ареста Евгении Васильевой в связи с ее беременностью, пишет "Российская газета". На заседании суда фаворитка экс-министра обороны Анатолия Сердюкова вновь заявила о своей невиновности.

О домашнем аресте Васильева и ее адвокаты попросили еще более двух месяцев назад, объяснив свое ходатайство тем, что чиновница ждет ребенка.

Заседание суда в пятницу проходило без телекамер. Никаких визуальных подтверждений беременности пока нет.

Слухи о беременности Васильевой появились сразу после обыска ее квартиры. Но тогда СМИ сообщали, что она перенесла небольшую операцию.

В конце ноября прошлого года, два месяца назад, адвокат экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой Ольга Козырева сказала, что даже не слышала о беременности своей подзащитной.

Защитница бывшей чиновницы, обвиняемой в крупном мошенничестве, сообщила, что Васильева перенесла операцию и ей необходимо продолжить лечение. По словам Козыревой, ее подзащитной необходимы уколы, нужна будет консультация медиков, осмотр врача.

Напомним, ранее в ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения в суде защита предлагала внести залог за Васильеву в 15 миллионов рублей.

Всего по факту хищений в "Оборонсервисе" следствие возбудило десять уголовных дел, которые объединены в одно производство.

В рамках дела арестована экс-глава "Центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерина Сметанова и ее супруг - бывший гендиректор "Окружного материального склада Московского округа ВВС" Максим Закутайло. Все фигуранты дела, кроме Васильевой, в данный момент находятся в СИЗО.

В пятницу стало известно, что, скорее всего, с ведома экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова военнослужащие, в числе которых и солдаты-срочники, облагораживали за государственный счет частную базу отдыха, принадлежащую брату сестры Сердюкова.

Ожидается, что подозреваемым по новому уголовному делу станет Анатолий Сердюков.

На вопрос: "Посадят ли Анатолия Сердюкова?" "АН" ответили: писатель Дмитрий Быков, общественный деятель Ирина Хакамада, политик Геннадий Гудков и депутат от КПРФ Вадим Соловьев.