В Дагестане состоялась премьера фильмов о Юрии Щекочихине и убийстве журналистов

В Махачкале в рамках семинаров по безопасности журналистов, которые проходят в эти дни, московские режиссеры презентовали сразу два документальных фильма об именитых журналистах.

Фильм «Однажды я был…» сняла известный режиссер Евгения Головня, автором сценария стала публицист, секретарь Союза журналистов России Надежда Ажгихина. «Однажды я был» - это документальный фильм-очерк, который рассказывает о жизни и творчестве известного журналиста, писателя, политического деятеля Юрия Щекочихина, посвятившего свою жизнь борьбе за справедливость.

40-минутная картина построена без закадрового комментария, состоит из интервью журналиста, его политических выступлений, а также же из комментариев его друзей, коллег, родных.

«Мы очень рады, что у нас вообще есть возможность показать фильм в Дагестане, потому что к этой республике у Юрия Петровича было особое отношение: он часто здесь бывал, работал. Юрий был очень необычной фигурой, личностью, и я бы хотела сказать, что фильм мог быть необъятным… Мы сделали портрет, цель которого была максимально приблизить этого человека к нам, как можно больше показать его зрителям живого. Мы умышленно ушли от расследования его гибели, потому что это будет более глубоко и на более философском уровне отражено в следующем нашем фильме», - призналась Е. Головня.

В этот же день состоялась премьера-презентация другого документального фильма – «Слово и пуля» режиссера Светланы Свистуновой. Он посвящен убийствам дагестанских журналистов, в том числе главного редактора и учредителя общественно-политического еженедельника «Черновик» Гаджимура Камалова, которое не раскрыто по сей день.

В фильме показано несколько историй журналистов, чья жизнь трагично оборвалась из-за профессиональной деятельности. Стоит отметить, что оба фильма являются лауреатами разных премий в области документального кино.

Семинары по безопасности журналистом, в рамках которого и прошли презентации фильмов, проводятся в республике ежегодно. Они организованы силами Союзов журналистов России и Дагестана, а также при поддержке международной федерации журналистов, Центра защиты прав СМИ, Фонда защиты гласности при поддержке Фонда Макартурова и при участии интернет-портала «Кавказский узел».

Семинары проходят с участием журналистов из Карачаево-Черкесской Республики, Северной Осетии-Алании, Чеченской Республики.