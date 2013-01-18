Автомобилистам надо не бояться обжаловать штрафы - УГИБДД Москвы

УГИБДД Москвы советует автомобилистам, в случае несогласия со штрафом, вынесенным с помощью камер автоматической видеофиксации, не бояться обжаловать их. По данным городской Госавтоинспекции, с начала года поступило около сотни жалоб от водителей.

В городской Госавтоинспекции рассказали, что когда к гражданам приходят уведомления о штрафе, то по закону они могут его оспорить в десятидневный срок, а в течение месяца он должен быть рассмотрен в ГИБДД. Но учитывая, что эта система работает недавно, в ГИБДД разрешили принимать соответствующие жалобы и после десятидневного срока.

Жалобу на штраф с камер видеофиксации водители могут либо послать в электронном виде по почте, либо самостоятельно принести в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Последний находится по адресу: улица Садовая-Самотечная, дом №1, кабинет №120. Режим работы: понедельник- четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45. Предварительной записи нет.

"Для рассмотрения жалобы требуется указать: кому направлено (УГИБДД ГУМВД по Москве), от кого: (фамилия, имя, отчество автора обращения), почтовый адрес с указанием индекса. Рекомендуем также указать контактный телефон", — рассказали в пресс-службе управления.

По данным пресс-службы УГИБДД Москвы, за прошлый год в столице с помощью камер видеофиксации ГИБДД вынесла более 4,2 миллионов штрафов, большинство — 3,29 миллиона — за превышение скорости от 20 до 40 километров в час. Также много нарушений выявлено в связи с выездом на полосу для общественного транспорта — 521 тысяча — и за превышение скорости от 40 до 60 километров в час — таких 274 тысячи. Нередко видеокамеры регистрировали и стоянку в неположенном месте — 153 тысячи.