В Сеть попал последний текст трагически погибшей Ирины Кабановой

В распоряжении редакции оказался последний текст трагически погибшей Ирины Кабановой, переданный ее друзьями.

Он не предназначался для какого-либо конкретного издания – Ирина сотрудничала со многими ведущими СМИ. Заканчивая его, она наверняка не догадывалась, что он станет последним в ее жизни, но… Все случилось так, как случилось. Поэтому просто почитайте…

…Меня зовут Аня, мне 32 года и я попала! Решила я тут, что хватит перебиваться мелкими романами. Я приобрела пару новых платьев, перекрасила волосы и отправилась на поиски мон ами, готового разделить со мной если и не всю жизнь, то хотя бы... Что той жизни, щедро думала я, не пропадать же годам без любви.

А куда идти-то? "Ты зришь в корень, главный вопрос - где найти!" - говорила героиня фильма "Москва слезам не верит" и отправлялась в курилку научного зала Ленинской библиотеки. С пропуском, потому что такие места – не для всех.

Я философски подумала, что в современном мире должны быть те же смыслы, но другие средства. И раздобыла инвайт в одно закрытое сообщество в интернете. Там было странно. Разговоры крутились вокруг секса и антуража. Мальчики напыщенно врали и пытались скрыться за фотографиями Бреда Питта в профиль и Джонни Деппа в тени. Я не ожидала откровенных признаний, я тоже врала в этом странном месте. Вернее, конструировала себе легенду – как будто бы я не девушка 32 лет с двумя новыми платьями и одинокими ночами, а роковая дама с излишком поклонников, которая позволяет себе с личным водителем. «Everybody lies», - как говорил незабвенный доктор Хаус.

Но встреч мне никто не назначал, платья лежали без дела. Да и случись встреча – как бы я стала выкручиваться? Я там наплела уже с три короба, описывая свои развратные приключения с водителем, салоны машин, в которых они происходили, и собственные туалеты, которые комком валялись на заднем сидении.

И я вернулась в свой онлайн-дневничок, где начала ныть на предмет одиночества, толщины, шершавости, безденежья, а также бессмысленности всего сущего. Онлайн-дневничок не замедлил ответить мне бодрым психотерапевтическим эффектом. Подруги наперебой писали, что у них - то же самое, и даже толще, шершавей и бессмысленней. Поедая ночью шоколад, мы отчаянно спорили, у кого из нас дела обстоят хуже.

И вдруг мне начали приходить личные сообщения. Писали их из аккаунта, не сообщавшего о его владельце ничего. Это были небольшие записки, без начала и конца. Вот одна из первых:

Сегодняшний снег помешал мне стоять под вашими окнами. Не бойтесь, я не знаю, где вы живете. Но если бы знал – пошел бы туда. А тут этот снегопад. Вы любите снег? Если вы любите снег, наверняка должны любить грог. Горячий грог - ром, черный чай, гвоздика. Это не плохо. Выпьем как-нибудь?

Ни имени, ни телефона. Я не могла ответить на его сообщение – в аккаунте были специальные настройки, не позволявшие этого сделать.

Я перестала ныть в дневничке и есть шоколад по ночам. Я стала приводить себя в порядок. Потому что я начала ждать.

И вдруг среди этих ежедневных, интригующих, романтических, изводящих меня писем оказалось следующее:

Немедленно вернитесь в свой дневник и пишите. Это мой единственный источник информации. Как, по-вашему, я должен узнавать о ваших чувствах и настроениях? Вы нужны мне.

Я оторопела, я практически испугалась! Как, как этот человек мог оказаться в моем дневнике? Слезы я лила в закрытой группе человек на сорок. Среди них были вполне живые подруги, а также девушки, которых я давно знаю в этом виртуальном пространстве. Ведь не может быть, чтобы одна из них оказалась мужчиной? Вариант, что меня разыгрывает кто-то из девиц, я отбросила как самый обидный. Я лихорадочно думала: «А чего я, собственно, хочу? Хочу, чтобы этот человек оказался мужчиной, а не подругой? Да. Хочу, чтобы эта переписка была не шуткой? Да. Я хочу встретиться с этим человеком? Да, да. Уж не влюбилась ли я? Да, да, да».

Зима все не кончалась, и я ходила, переполненная тайным чувством к незнакомцу. Я больше не писала в дневнике и, как следствие, письма от N перестали приходить. Я нервничала и грызла ногти. И я решилась. Я написала в дневнике для той же узкой группы, с которой ела шоколад ночью:

Есть одно кафе, я его очень люблю. Оно находится в Тихом переулке, окнами в сквер. Фонари, снег. Я хотела бы выпить там грог сегодня, в восемь вечера, с человеком, который мне нравится.

Я выскочила из офиса в шесть и помчалась домой. Влетев в квартиру, я прыгнула в душ, выпрыгнула из него через пять минут, на бегу пытаясь что-то сделать с волосами. Платье! Духи. Глаза. Ну и хватит. Пальто я застегивала уже на лестнице. На улице я заставила себя успокоиться. Так. Ведь он может не прийти? Конечно. Он мог не прочесть сегодняшнее сообщение. Куда я бегу? Просто бегу. Не бегу. Иду. В кафе. Пить грог. А там как карта ляжет.

Я вошла в кафе в 20.20. Зал был полупустым. Три пары. И лишь за дальним столиком сидел один мужчина. Почему-то мне вспомнились Бред Питт в профиль и Джонни Депп в тени.

- Добрый вечер!

- Здравствуйте. Я жду вас уже два часа.

Можно, я не буду его описывать? Он не оказался ни Бредом Питтом, ни Джонни Деппом. Он был старше меня лет на семь. С внимательными глазами и иронической складкой губ. Грог появился на столе через пару минут. Мы молчали. За окнами снег валил хлопьями величиной с детскую ладошку.

Через пять минут у него зазвонил телефон, и он чуть изменился в лице. Говорил он только «Да. Да. Безусловно. Да».

- Прошу меня извинить. Я должен уехать на час, не больше. Сможете ли вы меня дождаться?

Я преданно кивнула.

- Я оставлю вам свой айпад, чтобы вы не скучали. Там есть какие-то книжки, игрушки, вай-фай. Вы можете что-нибудь написать. До встречи.

Я сидела и смотрела на снег. Пыталась понять, что же я чувствую. Мне он понравился? Да, наверное, да. Да что там – вполне да, очень да. Только необходимо выяснить, откуда он все-таки взялся.

Я взяла айпад и уже собралась направиться в дневничок, как вдруг поняла, что отгадка тайны у меня в руках. В айпаде почта запускается одним прикосновением к экрану. О, что такое границы, личное пространство, что нехорошо читать чужие письма – об этом я была прекрасно осведомлена.

Но меня подмывало с невероятной силой, я впилась в стул ногтями, пытаясь удержаться. Окончательно подмыло меня через три минуты. Я взяла айпад и открыла почту.

Я не ожидала увидеть там краткую биографию. Пальцы дрожали. Я ткнула наугад в какое-то письмо из верхней пятерки. Машина… описание салона… шелковое белье… Довольно подробно описывалась сцена свидания в машине. Писал не N, писали ему. Женщина. Реальность поплыла у меня перед глазами. Там была цепочка писем. Я прыгала через строчку, толком не понимая, чьи реплики я читаю – его или ее. Я поняла, что я это видела раньше, более того – это же я сама, это придуманная мною женщина, которая занимается сексом с водителем машины, это моя легенда для того странного места.

- Что, милая, совсем запутались?

Голос прозвучал у меня за спиной. Он сел напротив, закурил и стал смотреть на меня из полумрака. Появились новые бокалы с грогом. Когда напряжение стало невыносимым, он сказал:

- Все просто. Я был на том же форуме, где и вы. Так, от нечего делать. Я сценарист. Ваша легенда показалась мне забавной. Случайно я оказался приятелем вашей знакомой А. Однажды она мне рассказывала про свою виртуальную жизнь. Я заинтересовался одной подробностью. Она мне показала ваш дневник. Я стал писать вам. Я был уверен, что вы не устоите и заглянете в мой айпад.

Я крутила в пальцах какие-то рыжие лепестки. Боялась посмотреть на него. А когда взглянула – он улыбался. Иронично и не без самодовольства. Он был обаятелен.

- То, что вы прочли – это переписка по поводу одного эпизода в новом сценарии. Еще грога?

Через неделю я шла на работу под тем же неослабевающим снегопадом. Я думала – надо ли убить знакомую А или отправить ей подарочек. Она случайно организовала самое прекрасное знакомство в моей жизни.

P.S. Гонорар за эту публикацию будет переведен на счет, где аккумулируются средства на помощь детям Ирины. Вот сюда - Яндекс кошелек номер 41001747027450.