В Минобороны новое дело о хищениях, украдено еще 266 млн рублей

В пятницу военная прокуратура Центрального военного округа сообщает, что в Саратовской области возбуждено новое дело о хищении 266 млн рублей, которое связано с капитальным ремонтом военной техники в рамках госконтракта.

В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что в марте 2010 года с ОАО "9-й Центральный автомобильный ремонтный завод в Энгельсе" (9-й ЦАРЗ) были заключены госконтракты на выполнение работ по капитальному ремонту, восстановлению и обслуживанию гусеничных транспортеров.

"В целях реализации указанных государственных контрактов директор завода Владимир Батинов заключил договоры с ООО "Электротехстрой", "Ремтехсервис" и "Штерн" на поставку запасных частей, комплектующих изделий и материалов для ремонта", — сообщается в пресс-службе прокуратуры.

По окончании ремонта должностные лица завода представили в военное представительство Минобороны ложные документы об исполнении госконтрактов, которые были утверждены в военном ведомстве без проверки, после чего должностным лицам завода были перечислены денежные средства.

По данным прокуратуры, "договоры от имени соисполнителей заключены неустановленными лицами, а представленные ими для ремонта военной техники запасные части, комплектующие и материалы - некачественные, что повлекло причинение ущерба государству на сумму свыше 266,2 миллиона рублей".