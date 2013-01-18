Доставка почты может задерживаться из-за сильного снегопада

Доставка почты по России в эти дни может задерживаться из-за сильного снегопада в Москве. Снег идет в российской столице вторые сутки. Значительно увеличился снежный покров. Только за прошедшие сутки в столичном регионе выпала половина месячной нормы осадков.

Дорожники стараются, но не всегда успевают. На дорогах образовались заносы. Многокилометровые пробки привели к замедлению в движении почтового автотранспорта, которые не пользуется никакими привилегиями на дорогах столицы, предупредил почтовый оператор. Перевозка почты железнодорожным транспортом осуществляется в штатном режиме.

Пробки утром в пятницу оценивались в 8 баллов в среднем. Столичные власти призывают автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте. Синоптики предупреждают, что непрерывный снегопад будет продолжаться до конца дня.