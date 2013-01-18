В Москве пьяным запретят купаться на Крещение в проруби
18 января 2013, 14:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в ближайшее время начнется купание в проруби. Столичные власти предупредили, что нетрезвых людей купаться в Крещенских прорубях не пустят. По прогнозам мэрии, в этом году ожидается большее количество желающих окунуться в иордань.
В 2012 году в проруби на Крещение в Москве искупалось 120880 человек.
Расписание купаний: 18 января - с 15.00 до 04.00, 19 января - с 12.00 до 24.00.
Напомним, спасатели советуют перед купанием в проруби во избежание переохлаждения выпить не спиртное, а рыбий жир.
Адреса Крещенских купелей на территории всех округов Москвы.