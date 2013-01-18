Адреса Крещенских купелей на территории всех округов Москвы

В Москве окунуться в иордань в связи с великим религиозным праздником Крещение можно будет начиная с пятницы, 18 января. Расписание купаний: 18 января - с 15.00 до 04.00, 19 января - с 12.00 до 24.00.

В Москве к Крещенским купаниям в проруби готово 57 мест. 43 из них расположены на территории исторической части города, а 14 - в Новой Москве. 15 иорданей подготовлены на природных территориях, в том числ. Самая большая в городе прорубь размером 100 квадратных метров - в Серебряном бору.

Заммэра Москвы Александр Горбенко провел совещание с работниками правоохранительных органов, МЧС, представителями департамента здравоохранения, которые будут обеспечивать порядок и оказывать необходимую помощь во время самих купаний. Около специально оборудованных мест для купания дежурство в это время будут нести 110 бригад скорой помощи и еще - резервные.

Столичные власти подчеркнули, что пьяным купаться в Крещенских прорубях не разрешат.

В местах купаний будут развернуты палатки для обогрева граждан. Всем желающим будет предложен горячий чай, пишет "Российская газета".

Список мест для купаний в Москве на Крещение:

ЦАО

Екатерининский парк. Суворовская пл. д. 2.

СВАО

Дворцовый пруд. Ул. 1-я Останкинская д. 7.

ВАО

Озеро "Святое". Ул. Оранжерейная д. 18.

Озеро "Белое". Ул. Б. Коссинская д.46.

Терлецкие пруды. Свободный пр-кт д. 9.

Красный пруд. Главная аллея.

Бабаевский пруд. Ул. Курганская д.9.

4-й Путяевский пруд. 5-й Лучевой просек.

ЮВАО

Верхний Кузьминский пруд. Ул. Кузьминская 10.

Нижний Люблинский пруд. Ул. Шкулева 2б.

Шибаевский пруд. Ул. Заречная 14.

ЮЗАО

Воронцовский пруд Храм "Живоначальной Троицы и Воронцово". Ул. Ак. Пилюгина, д.1.

Пруд санатория "Узкое" Храм "Казанской Иконы Божьей Матери" в "Узком". Ул. Профсоюзная, д.123Б.

Черневский пруд (декоративный пруд №1). Храм "Рождества Христова" в Чернево, ул. Южнобутовская, д.61.

Пруд в "Потапово". Храм св. Онуфрия великого Храмового комплекса: Владимирской иконы Божьей Матери. Пересечение ул. Остафьевской и Понтрягина.

ЮАО

Верхний Царицынский пруд. Ул.Дольская, д. 1.

Борисовские пруды. Ул. Борисовские пруды, д. 2 "Г".

Пруд "Бекет". Загородное ш., д. 2.

ЗАО

Мещерский пруд. Ул. Воскресенская,1.

Река Москва. П. Рублево, ул. Василия Ботылева, д. 41.

Река Москва. Ул. Большая Филевская, д. 40 А.

Река Москва. Филевский бульвар, д. 21.

СЗАО

Река Москва. Ул. Свободы, д. 56.

Дерквационный канал. Ул. Лодочная, вл. 19.

Река Москва. Ул. Живописная, д. 50.

Строгинская пойма. Ул. Твардовского, д. 16.

Озеро Бездонное. Серебрянный бор.

Дерквационный канал. Напротив ул. Малая Набережная, д.3, стр.1.

Пруд на реке Чернушка. Парк "Покровское-Стрешнево".

Ландшафтный парк. Бырышиха вл.4.

Пруд пос. Рождествено, 1.

САО

Большой Садовый пруд. Большая Академическая ул., вл. 47-49.

Госпитальный залив Химкинского водохранилища. Прибрежный пр-д., владение 1-7.

Войковский район: акватория Химкинского водохранилища у водного стадиона "Динамо". Ленинградское шоссе, владение 47-49.

Зеленоградский АО

Озеро "Школьное".10 м/н, купель на западной стороне.

Озеро "Черное". 6 м/н, аллея Лесные пруды, купель на западной стороне.

НиТАО

Река Десна, г.о. Троицк.

Пруд № 2. Поселение Московский, д. Говорово.

Пруд. Поселение Московский, п. Ульяновского лесопарка ООО "Глория".

Часовня. Поселение Кленовское, д. Чернецкое.

Пруд. Поселение Кленовское, д. Свитино.

Пруд. Поселение Краснопахорское, с. Былово.

Богоявленская часовня. Поселение Первомайское, д. Пучково, Церковь Казанской иконы Божьей матери.

Купель возле храма. Поселение Марушкинское, д. Большое Покровское, церковь Пакрова Пресвятой Богородицы.

Пруд. Поселение Воскресенское, территория дома отдыха "Воскресенское".

Озеро. Поселение Мосрентген, ул. Героя Соломатина, у храма.

Река Десна. Поселение Десеновское, д. Станиславль, церковь Архангела Михаила.

Купель у источника, р. Плесенка. Поселение Десеновское, д. Кувекино, Никольский храм.

Купель у источника, р. Плесенка. Поселение Десеновское, д. Яковлево, Покровский храм.

Купель возле храма Поселение Щаповское, с. Ознбишино, Храм Свято Троицы

В ЦАО купель установлена на Площади Революции, в ВАО, в Измайлово- на Вернисаже.

Крещение в 2011 году. (ФОТОГАЛЕРЕЯ АН)