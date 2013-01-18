Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сочельник, накануне Крещения освятил воду в храме Христа Спасителя в Москве. Глава РПЦ призвал православных верующих набирать святую воду с благоговением.

Православные уже сегодня начали набирать Крещенскую воду. В московском храме Христа Спасителя вода для освящения была заранее набрана в специальный огромный чан.

После чина освящения патриарх Кирилл и другие священники окропили всех находящихся в храме верующих святой водой.

Глава РПЦ отметил, что тому, кто набирает святую воду, нужно помнить о том, что он прикасается к великой святыне, к иной реальности — божественной.

Патриарх Кирилл призвал не только прихожан главного столичного храма, но и всех православных христиан «к мирному духу, к состоянию покоя, к радости». «Потому что открываются нам через божественную благодать врата вечности, указывающие путь к царствию небесному» — пояснил глава РПЦ. Патриарх Кирилл напомнил, что вода обретает чудодейственную силу после того, как с ней соприкасается благодать божья, передает РИА Новости. По его мнению, именно эта сила «помогает людям преодолевать болезни, страсти, страдания, изменять окружающий мир».

В Крещенский сочельник и в праздник Крещения — только два раза в году — во всех православных церквях традиционно совершается великое освящение воды.