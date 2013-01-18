Сегодня, выступая в Хамовническом суде Москвы, экс-глава Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева заявила о своей невиновности по делу "Оборонсервиса".

Васильева отвергла все обвинения. Она сказала коротко: "Виновной себя не признаю. Считаю ходатайство следствия о продлении меры пресечения необоснованным. Прошу его отклонить. Все."

Судья Марина Сырова пояснила экс-высокопоставленной чиновнице Минобороны, что вопрос о ее виновности будет рассмотрен в ходе рассмотрения дела по существу, передает ИТАР-ТАСС.

Адвокаты также просили не продлять ей меру пресечения, называя доводы следствия необоснованными.

В пятницу, 18 января, Хамовнический суд Москвы продлил до 23 марта срок домашнего ареста Евгении Васильевой. О продлении ареста бывшей чиновнице ходатайствовали в Следственном комитете РФ.

Следователь обосновал требование о продлении обвиняемой срока ареста тем, что она может скрыться от следствия, повлиять на его ход или уничтожить доказательства.

Напомним, фаворитка экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Васильева была задержана силовиками в ноябре прошлого года в своей квартире в центре Москвы. Следствие инкриминировало ей 3 эпизода дела "Оборонсервиса" на общую сумму хищения имущества в 360 млн. рублей, в том числе хищение имущества 31 государственного проектного института спецстроительства на сумму 81 млн. руб. и акций этого учреждения на 190 млн руб., а также хищение средств ОАО "Материальный склад Московского округа ВВС и ПВО" на сумму около 6 млн. рублей.

Расследовние дела продолжается. Следователям предстоит изучить 200 томов бухгалтерских документов.